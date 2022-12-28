Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический контракт с Германией
Контракт с Германией о взаимных поставках энергоносителей является нечестным по отношению к Франции, считает депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Филипп Танги. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на обращение парламентария к министру энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.
«Поскольку условия договора купли-продажи газа между Германией и Францией кажутся неточными, поэтому мы просим правительство сделать положения указанного договора полностью публичными. Это сделать видимым и прозрачным этот беспрецедентный энергетический контракт», — подчеркнул Танги.
Париж и Берлин подписали договор, чтобы компенсировать снижение поставок газа из России в Европу. Франция поставляет в Германию от 31 до 100 ГВтч/сутки газа, взамен Германия должна предоставлять партнерам электроэнергию. При этом Берлин не взял на себя обязательств на случай отсутствия поставок электричества французской стороне, пишет Ura.ru.
По мнению Танги, соглашение о взаимных поставках энергоносителей свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов
- Захарова призвала не реагировать на требования Киева исключить Россию из ООН
- На Украине херсонскую чиновницу осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией
- Марочко: В рядах ВСУ растет число женщин-военнослужащих
- Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический контракт с Германией
- В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
- Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года
- В МИД заявили, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину
- В России предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
- «Гляди, какие клоуны»: Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого в Изюме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru