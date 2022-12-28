Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический контракт с Германией

Контракт с Германией о взаимных поставках энергоносителей является нечестным по отношению к Франции, считает депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Филипп Танги. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на обращение парламентария к министру энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше.

Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки

«Поскольку условия договора купли-продажи газа между Германией и Францией кажутся неточными, поэтому мы просим правительство сделать положения указанного договора полностью публичными. Это сделать видимым и прозрачным этот беспрецедентный энергетический контракт», — подчеркнул Танги.

Париж и Берлин подписали договор, чтобы компенсировать снижение поставок газа из России в Европу. Франция поставляет в Германию от 31 до 100 ГВтч/сутки газа, взамен Германия должна предоставлять партнерам электроэнергию. При этом Берлин не взял на себя обязательств на случай отсутствия поставок электричества французской стороне, пишет Ura.ru.

По мнению Танги, соглашение о взаимных поставках энергоносителей свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭнергетикаГерманияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры