Франция выделит Украине €1,2 мрлд на стабилизацию экономики
Франция выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Украинский президент отметил, что экономическая поддержка очень важна стране.
По его словам, выделенные средства помогут стабилизировать экономику, которая уже начинает восстанавливаться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция не могли заключить никаких сделок по Украине. Комментируя информацию, появившуюся в Financial Times, он отметил, что «газета просто неверно написала».
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