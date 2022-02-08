Франция выделит Украине €1,2 мрлд на стабилизацию экономики

Франция выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинский президент отметил, что экономическая поддержка очень важна стране.

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По его словам, выделенные средства помогут стабилизировать экономику, которая уже начинает восстанавливаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция не могли заключить никаких сделок по Украине. Комментируя информацию, появившуюся в Financial Times, он отметил, что «газета просто неверно написала».


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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаФранция
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