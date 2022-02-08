Франция выделит Украине €1,2 мрлд на стабилизацию экономики

По его словам, выделенные средства помогут стабилизировать экономику, которая уже начинает восстанавливаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция не могли заключить никаких сделок по Украине. Комментируя информацию, появившуюся в Financial Times, он отметил, что «газета просто неверно написала».



