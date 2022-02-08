В Кремле опровергли сделку Путина и Макрона по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция не могли заключить никаких сделок по Украине, сообщает РИА Новости.

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Комментируя информацию, появившуюся в Financial Times, он отметил, что «газета просто неверно написала».

«Заключение каких-либо сделок просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на французские источники написала, что Путин и Макрон достигли соглашения «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск», сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
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