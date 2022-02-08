В Кремле опровергли сделку Путина и Макрона по Украине

Комментируя информацию, появившуюся в Financial Times, он отметил, что «газета просто неверно написала».

«Заключение каких-либо сделок просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на французские источники написала, что Путин и Макрон достигли соглашения «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск», сообщает RT.