Forbes: россияне увеличили средний размер платежа коллекторам
В декабре 2023 года граждане РФ увеличили средний размер платежа коллекторам на 17% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
По данным издания, на фоне повышения ключевой ставки Центробанком РФ большинство россиян вернулись к сберегательной модели поведения и приступили к избавлению от долгов.
В издании заметили, что в 2022 году средний месячный платеж достиг отметки в 3 942 рубля, в 2023 году он составил 4 635 рублей. По прогнозу экспертов в 2024 году платеж ещё увеличится.
Ранее экономист Василий Колташов рекомендовал россиянам не брать кредиты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поезд Деда Мороза приехал в Москву
- СМИ: Проблемы у участников «голой вечеринки» возникли после жалоб Путину
- Forbes: россияне увеличили средний размер платежа коллекторам
- СМИ: Анна Asti и Лолита лишились новогодних концертов из-за «голой вечеринки»
- Группа ДДТ представила клип на новую песню «Новости»
- Травматолог назвал семь самых распространенных травм в Новый год
- Песков отказался комментировать «голую вечеринку» Ивлеевой
- Объявленная МВД в розыск шпажистка Бида уволена из ЦСКА
- Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам заключения за госизмену
- Фильм «Барби» возглавил список лучших комедий 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru