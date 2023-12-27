Forbes: россияне увеличили средний размер платежа коллекторам

По данным издания, на фоне повышения ключевой ставки Центробанком РФ большинство россиян вернулись к сберегательной модели поведения и приступили к избавлению от долгов.

В издании заметили, что в 2022 году средний месячный платеж достиг отметки в 3 942 рубля, в 2023 году он составил 4 635 рублей. По прогнозу экспертов в 2024 году платеж ещё увеличится.

Ранее экономист Василий Колташов рекомендовал россиянам не брать кредиты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

