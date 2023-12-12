Фонд национального благосостояния РФ сократился на 108 млрд рублей
По итогу ноября 2023 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108 млрд. руб. и составил 13,4 трлн. Это 9% от ВВП страны, прогнозируемого на 2023 год, сообщает Минфин.
При этом в ноябре объем евро в структуре ФНБ сократился с 3,6 до 3,2 миллиарда. К 1 декабря на счетах было также размещено 279,7 миллиарда китайских юаней, 508,2 тонны золота и 1,1 миллиарда рублей. В месячном выражении вложения в золоте и юанях не изменились.
Ранее ФНБ РФ, напротив, увеличился на 390 млрд рублей, по состоянию на 1 сентября 2023 года, составил более 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП. Однако по итогам октября показатель снизился на 107,106 миллиарда рублей и упал до уровня в 13,541 трлн рублей, хотя в долларовом выражении вырос на $5,1 млрд.
В 2022–2024 годы средства ФНБ используются для покрытия дефицита федерального бюджета, сообщали ранее «Ведомости». В этом году фонд должен был быть пополнен доходами от поступления страховых взносов, срок уплаты которых правительство перенесло в качестве меры поддержки бизнеса. Однако, согласно проекту поправок в Бюджетный кодекс, внесенных в Госдуму в конце сентября, теперь эту сумму предлагается направить в федеральный бюджет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru