Фонд национального благосостояния РФ увеличился на 390 млрд рублей
Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 сентября 2023 года составил 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на текущий год, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В ведомстве уточнили, что за август ФНБ увеличился в рублях на 390,147 млрд рублей, а в долларах сократился на 3,484 млрд - до 142,853 млрд долларов.
«Объём ликвидных активов Фонда на банковских счетах в Банке России составил эквивалент 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов - 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», - добавили в Минфине.
Ранее в Банке России заявили о временном ускорении проведения анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru