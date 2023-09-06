Фонд национального благосостояния РФ увеличился на 390 млрд рублей

В ведомстве уточнили, что за август ФНБ увеличился в рублях на 390,147 млрд рублей, а в долларах сократился на 3,484 млрд - до 142,853 млрд долларов.

«Объём ликвидных активов Фонда на банковских счетах в Банке России составил эквивалент 7,252 триллиона рублей или 75,594 миллиарда долларов - 4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», - добавили в Минфине.

Ранее в Банке России заявили о временном ускорении проведения анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

