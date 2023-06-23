Фон дер Ляйен: ЕС сложно «идти дальше» по антироссийским санкциям
Странам Евросоюза сложно продвигаться в вопросе введения санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью El Mundo.
Как отметила глава ЕК, сообщество только что одобрило очередной пакет антироссийских санкций, которые продолжат «оказывать сильное влияние» на РФ.
«Дальше идти уже сложно», — признала фон дер Ляйен.
Между тем в МИД Эстонии сообщили, что новый, одиннадцатый пакет санкций против России вступил в силу, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что ограничения предусматривают в том числе запрет транспортировки нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба», ограничение въезда грузовым прицепам из РФ, внесение в черный список сотни граждан и юрлиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru