Фон дер Ляйен: ЕС сложно «идти дальше» по антироссийским санкциям

Как отметила глава ЕК, сообщество только что одобрило очередной пакет антироссийских санкций, которые продолжат «оказывать сильное влияние» на РФ.

«Дальше идти уже сложно», — признала фон дер Ляйен.

Между тем в МИД Эстонии сообщили, что новый, одиннадцатый пакет санкций против России вступил в силу, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что ограничения предусматривают в том числе запрет транспортировки нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба», ограничение въезда грузовым прицепам из РФ, внесение в черный список сотни граждан и юрлиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

