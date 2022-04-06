Focus: В Германии поднимут цены из-за спецоперации на Украине

Из-за российской спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций крупнейшие торговые сети Германии решили повысить цены на продукты. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

По данным источника, скоро вырастут цены самого дешевого сливочного масла. Так, 250 грамм этого продукта будут стоить €1,89 евро (173,3 рубля). Также ожидается и рост цен на сыр. Его наиболее дешевый вид может подорожать до €2,39 евро (219, 2 рублей).

Daily Mail: Цены на продукты в Британии выросли почти на треть из-за подорожания топлива

К тому же отмечается, что вырастут цены на варенье, колбасы, хумус, и шоколад.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в России снижение цен на потребительском рынке с учетом укрепления рубля может произойти уже через несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияСанкцииЦены На ПродуктыГермания
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