ФНС: Контроль за переводами затронет 3% россиян
Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей станет основанием для контроля за переводами физических лиц, мера предположительно затронет 3% населения, пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
В ведомстве уточнили, что повышенный контроль не грозит добросовестным гражданам, декларирующим свой доход.
Ранее сообщалось, что с 2027 года неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов. Внимание налоговой привлекут граждане со стабильными поступлениями от 200 тысяч рублей в месяц и выше — фрилансеры, арендодатели, которые не оформлены как самозанятые или ИП, частные специалисты.
При этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил НСН, что новая мера контроля за поступлениями физлиц не добавит миллиарды рублей в бюджет, поскольку в России не так много неплательщиков налогов.
