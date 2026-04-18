СМИ: США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана

США планируют захватывать суда, связанные с Ираном, в международных водах за пределами Ближнего Востока, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, в ближайшие дни американские воруженные силы готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах. Это позволит Вашингтону усилить экономическое давление на Тегеран, вынудив пойти на уступки по ядерной программе.

При этом телеканал Al Hadath сообщает, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти в Исламабаде 26 апреля.

Ранее ВС Ирана возобновили действие военного режима контроля над Ормузским проливом. По словам официального представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, этот режим будет действовать до тех пор, пока США не откроют свободный доступ в иранские порты и из них. После этого минимум два торговых судна подверглись атаке при попытке пересечь Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
