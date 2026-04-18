По мультфильму «Долина папоротников» снимут фильм
Студия Amazon MGM Studios разработает игровой фильм по мультфильму «Долина папоротников: Последний тропический лес» 1992 года, сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом проекта выступит Мариель Хеллер, известная по таким картинам, как «Прекрасный день по соседству» и «Ночую сучку».
Сюжет оригинального мультфильма развивается в австралийских джунглях, где помимо животными обитают миниатюрные летающие феи. В прошлом они смогли остановить зловещего Хексуса и запечатать его в дереве, однако спустя годы люди случайно выпустили дух разрушения на волю.
В 1998 году представили сиевел «Долины папоротников» с подзаголовком «Волшебное спасение». Дата релиза фильма пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что студия Disney прекратила работу над игровым ремейком классического анимационного «Робин Гуда» 1973 года. Информацию подтвердил Карлос Лопес Эстрада, который должен был выступить режиссером проекта, передает «Радиоточка НСН».
