Польша не допустит спортсменов из РФ на чемпионат Европы-2027 по прыжкам в воду
Польша не допустит спортсменов из России и Белоруссии к участию на чемпионате Европы 2027 года по прыжкам в воду, если ситуация с украинским конфликтом не изменится. Об этом заявила глава Ассоциации плавания Польши Отыля Енджейчак в эфире Polskie Radio.
По данным польских СМИ, это официальный ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, принятое ранее. При этом польская сторона уже сообщила европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) о своей позиции.
Предполагалось, что спортсменов допустят к соревнованиям после успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок, проводимых в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA), и проверки биографических данных в AQIU.
При этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в видеообращении к участникам спортивного форума Евросоюза ранее указала, что для этого следует сохранить спорт в нейтральном пространстве и не допускать вмешательства в него политики, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Польша не допустит спортсменов из РФ на чемпионат Европы-2027 по прыжкам в воду
