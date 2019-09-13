ФНС бьет рекорды по числу зарегистрированных самозанятых

В четырех регионах России, где с января 2019 года, введен специальный налоговый режим на профессиональный доход, зарегистрировалось 90% самозанятых. Об этом в интервью kp.ru сообщил заместитель главы ФНС Даниил Егоров.

В качестве эксперимента специальный налоговый режим был введен в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

По словам Егорова, в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 180 тысяч человек. По его словам, примерно половина из них сделали это впервые.

Замглавы налоговой службы также заявил, что налогоплательщиков в день ставится на учет такое количество, что в текущем году план будет выполнен раньше срока.

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский объяснил НСН, почему в России так много граждан не стремится работать официально вплоть до пенсии.

