ФНС бьет рекорды по числу зарегистрированных самозанятых
В четырех регионах России, где с января 2019 года, введен специальный налоговый режим на профессиональный доход, зарегистрировалось 90% самозанятых. Об этом в интервью kp.ru сообщил заместитель главы ФНС Даниил Егоров.
В качестве эксперимента специальный налоговый режим был введен в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.
По словам Егорова, в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 180 тысяч человек. По его словам, примерно половина из них сделали это впервые.
Замглавы налоговой службы также заявил, что налогоплательщиков в день ставится на учет такое количество, что в текущем году план будет выполнен раньше срока.
Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский объяснил НСН, почему в России так много граждан не стремится работать официально вплоть до пенсии.
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