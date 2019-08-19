Fitch повысил рейтинги более 20 крупных финансовых компаний РФ
19 августа20:11
Международное рейтинговое агентство Fitch 19 августа сообщило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента ряду крупных финансовых организаций России. Об этом сообщает Интерфакс.
В частности, кредитный рейтинг повысился у Сбербанка (с "BBB-" до "BBB"), Внешэкономбанка (с "BBB-" до "BBB"), Газпромбанка (до "BBB-" с "BB+") и других.
Такое решение агентства последовало за повышением рейтинга России. Ранее 10 августа Fitch повысило рейтинг РФ с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин: Акции протеста в Москве связаны с электоральным циклом
- YouTube вынудили ограничить доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес российского флага
- Мусоровоз в Севастополе смял 15 авто. Видео
- Полиция оправдала таксиста в смертельном ДТП с автобусом в Перми
- Instagram переживает глобальный сбой