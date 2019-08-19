Fitch повысил рейтинги более 20 крупных финансовых компаний РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch 19 августа сообщило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента ряду крупных финансовых организаций России. Об этом сообщает Интерфакс.

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В частности, кредитный рейтинг повысился у Сбербанка (с "BBB-" до "BBB"), Внешэкономбанка (с "BBB-" до "BBB"), Газпромбанка (до "BBB-" с "BB+") и других.

Такое решение агентства последовало за повышением рейтинга России. Ранее 10 августа Fitch повысило рейтинг РФ с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.


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