Fitch повысил рейтинги более 20 крупных финансовых компаний РФ

В частности, кредитный рейтинг повысился у Сбербанка (с "BBB-" до "BBB"), Внешэкономбанка (с "BBB-" до "BBB"), Газпромбанка (до "BBB-" с "BB+") и других.

Такое решение агентства последовало за повышением рейтинга России. Ранее 10 августа Fitch повысило рейтинг РФ с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.



