Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что причиной повышения рейтинга стало укрепление политической базы в стране..
В Fitch заявили, что усиление политической структуры России, а также более гибкий обменный курс, приверженность к таргетированию инфляции и разумная фискальная политика помогут стране справиться с повышенным риском санкций. Однако, по мнению экспертов рейтингового агентства, это отразится на внешнем финансировании и инвестициях.
По прогнозу агентства, в 2020–2021 годах средняя инфляция будет держаться на уровне 4%.
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