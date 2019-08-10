Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что причиной повышения рейтинга стало укрепление политической базы в стране..

В Fitch заявили, что усиление политической структуры России, а также более гибкий обменный курс, приверженность к таргетированию инфляции и разумная фискальная политика помогут стране справиться с повышенным риском санкций. Однако, по мнению экспертов рейтингового агентства, это отразится на внешнем финансировании и инвестициях.

По прогнозу агентства, в 2020–2021 годах средняя инфляция будет держаться на уровне 4%.