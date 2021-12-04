Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства.

Fitch подтвердил рейтинг РФ на уровне «BBB»

«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — отмечается в сообщении.

Министерство финансов положительно оценило подтверждение кредитного рейтинга РФ на уровне «ВВВ». Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, отмеченные агентством Fitch «наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежная макроэкономическая конструкция, выстроенная правительством РФ и Банком России» — залог устойчивости экономики страны «перед лицом потенциальных внешних шоков».

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