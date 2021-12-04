Агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз стабильный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства.
«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — отмечается в сообщении.
Министерство финансов положительно оценило подтверждение кредитного рейтинга РФ на уровне «ВВВ». Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, отмеченные агентством Fitch «наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежная макроэкономическая конструкция, выстроенная правительством РФ и Банком России» — залог устойчивости экономики страны «перед лицом потенциальных внешних шоков».
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