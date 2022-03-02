Байден: Путин изолирован, а российская экономика «шатается»
Американский президент Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу США.
Глава государства заявил, что президент России Владимир Путин изолирован больше, чем когда-либо.
Также, по словам главы Белого дома, вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее», а весь остальной мир – сильнее. Байден считает, что российская экономика «шатается», а в этом виноват лидер России.
Лидер США отметил, что российский фондовый рынок потерял 40 процентов капитализации в результате санкций США и их союзников.
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