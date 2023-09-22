Финсоветник ЦБ РФ Бунегина рассказала, куда россияне вкладывают деньги

По её словам, более всего 45% сбережений россияне вкладывают в фондовый рынок, на втором месте идет недвижимое имущество, на него приходится 30% вложений, замыкает тройку – инвестирование в криптовалюту.

При этом до спецоперации 70% сбережений направлялось на фондовый рынок, а на долю недвижимости и криптовалюты приходилось лишь по 25% и 5%, отметила эксперт.

«Это объясняется активным ростом рынка ценных бумаг в 2020-2021 годах», - пояснила Бунегина.

Затем ситуация резко изменилась. Многие поспешили покинуть фондовый рынок с наименьшими потерями.

Произошедшее заставило инвесторов диверсифицировать свои портфели, добавила финсоветник.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН заявил, что не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи.

