Финсоветник ЦБ РФ Бунегина рассказала, куда россияне вкладывают деньги
О том, куда граждане РФ вкладывают свои деньги, рассказала финансовый советник Центробанка РФ Татьяна Бунегина, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, более всего 45% сбережений россияне вкладывают в фондовый рынок, на втором месте идет недвижимое имущество, на него приходится 30% вложений, замыкает тройку – инвестирование в криптовалюту.
При этом до спецоперации 70% сбережений направлялось на фондовый рынок, а на долю недвижимости и криптовалюты приходилось лишь по 25% и 5%, отметила эксперт.
«Это объясняется активным ростом рынка ценных бумаг в 2020-2021 годах», - пояснила Бунегина.
Затем ситуация резко изменилась. Многие поспешили покинуть фондовый рынок с наименьшими потерями.
Произошедшее заставило инвесторов диверсифицировать свои портфели, добавила финсоветник.
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН заявил, что не советует покупать акции, несмотря на рекорды Мосбиржи.
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