Финляндия может отказаться от российской электроэнергии

Финляндия к 2030 году может отказаться от российской электроэнергии. Связано это с ускоренным переходом страны на возобновляемую генерацию, пишет газета «Коммерсант».

В результате Россия рискует потерять крупнейшего покупателя с объемами поставок в 22 млрд рублей в год.

Ранее финский оператор Fingrid опубликовал несколько вероятных вариантов развития энергосистемы страны. В частности, к 2035 году Финляндия намерена достичь углеродной нейтральности, нарастить вводы ветряных и солнечных электростанций. Мощность ВЭС в стране через 15 лет может достигнуть 22 ГВт.

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Это означает для Москвы возможность утраты крупнейшего импортера электроэнергии. По крайней мере, в двух сценариях развития энергосистемы допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с РФ через Выборг, передает Ura.ru.

В диалоге с Финляндией находится «Интер РАО». Под угрозой может оказаться и проект «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

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Фото: mos.ru
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