Финдиректором VK назначили Светлану Борыславскую
6 сентября 202219:25
VK объявили о назначении Светланы Борыславской на должность финансового директора. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Борыславская занимала пост руководителя направления компании по взаимодействию с ключевыми акционерами.
Также должность управляющего директора VK получила заместитель управляющего директора и корпоративного секретаря Елена Азаренко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Финдиректором VK назначили Светлану Борыславскую
- Россиянка из Воронежа Лена Гликсон получила премию «Эмми»
- Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию
- В Харьковской области опровергли информацию о наступлении ВСУ под Балаклеей
- Кредиторы: Активнее всего берут ипотеку россияне от 30 до 40 лет
- Путин призвал сделать путешествия по РФ доступными для людей с разными доходами
- Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца
- МАГАТЭ рекомендовало немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
- Финансист Тимофеев: решение Центробанка отпугнет начинающих инвесторов
- Стало известно, когда в России закроют магазины H&M
6 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru