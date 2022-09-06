Финдиректором VK назначили Светлану Борыславскую

VK объявили о назначении Светланы Борыславской на должность финансового директора. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Борыславская занимала пост руководителя направления компании по взаимодействию с ключевыми акционерами.

Также должность управляющего директора VK получила заместитель управляющего директора и корпоративного секретаря Елена Азаренко.

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ФОТО: РИА Новости
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