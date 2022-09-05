Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Правительство обяжет органы власти вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Путин не планирует заводить аккаунты в соцсетях

Нововведение подготовлено для реализации изменений в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

«Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях ... Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов», — отмечается в сообщении.

Требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Госведомства могут создать официальный аккаунт в любой из двух разрешенных правительством соцсетей, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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