Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Нововведение подготовлено для реализации изменений в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

«Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы в социальных сетях ... Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов», — отмечается в сообщении.

Требования вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Госведомства могут создать официальный аккаунт в любой из двух разрешенных правительством соцсетей, пишет РИА ФАН.

