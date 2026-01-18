Финансовый аналитик рассказала, куда вложить деньги при падении доходности вкладов

По словам эксперта, одним из самых выгодных вариантов остаются надёжные государственные и качественные корпоративные облигации. Они позволяют зафиксировать доходность заметно выше текущих ставок по депозитам. К тому же при дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость уже купленных облигаций, как правило, увеличивается.

«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по уровню риска инструмент к банковским вкладам», - пояснила Замалеева.

Вторым интересным направлением аналитик назвала фонды облигационного и денежного рынка. Такие инструменты дают возможность оперативно реагировать на изменения ставок и рыночной ситуации.

Кроме того, по словам аналитика, часть инвесторов в сложившихся условиях всё чаще обращает внимание на защитные активы - прежде всего золото и другие драгоценные металлы. Замалеева отметила, что среднесрочные перспективы роста цен на драгметаллы выглядят весьма привлекательно.

При этом с 1 января 2026 года доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободили от налога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».