Финансовый аналитик рассказала, куда вложить деньги при падении доходности вкладов
Снижение доходности банковских вкладов в настоящее время связано с проводимой Банком России денежно-кредитной политикой, а также с недавними налоговыми изменениями. О том, какие альтернативные инструменты сейчас выглядят наиболее привлекательными для вкладчиков, агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
По словам эксперта, одним из самых выгодных вариантов остаются надёжные государственные и качественные корпоративные облигации. Они позволяют зафиксировать доходность заметно выше текущих ставок по депозитам. К тому же при дальнейшем снижении ключевой ставки стоимость уже купленных облигаций, как правило, увеличивается.
«Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по уровню риска инструмент к банковским вкладам», - пояснила Замалеева.
Вторым интересным направлением аналитик назвала фонды облигационного и денежного рынка. Такие инструменты дают возможность оперативно реагировать на изменения ставок и рыночной ситуации.
Кроме того, по словам аналитика, часть инвесторов в сложившихся условиях всё чаще обращает внимание на защитные активы - прежде всего золото и другие драгоценные металлы. Замалеева отметила, что среднесрочные перспективы роста цен на драгметаллы выглядят весьма привлекательно.
При этом с 1 января 2026 года доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободили от налога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
