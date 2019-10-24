Экономист оценил мрачный прогноз Сечина: По большей части прав

24 октября 201920:22
Роман Кондратьев

Профессор Финансового университета при правительстве РФ в эфире НСН согласился с главой «Роснефти», который предупредил об угрозе мировой рецессии. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума в Вероне предупредил об угрозе глобальной мировой рецессии. Он заявил, что этому способствуют три шоковых фактора: экономическое и технологическое столкновение США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также американские санкции против крупнейших добытчиков нефти.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил НСН, что прогноз Сечина недалек от истины.

«В этом плане Сечин не одинок, хотя в его перечне факторов немножко вылезает его специализация. Он, все-таки, бизнес ведет в нефтяной отрасли. Действительно, ситуация, которую он описывает, близка к ситуации идеального шторма, когда совпадают несколько неблагоприятных факторов. Многие эксперты прогнозируют кризис. Причины, которые он назвал, в принципе, достаточно весомые, за исключением той, что связана с нефтью», - сказал он.

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Собеседник НСН добавил, что еще одним фактором риска является состояние экономики США.

«Я бы еще назвал (в числе причин - НСН) состояние американской экономики. Довольно серьезное давление испытывают США и американский доллар. Поскольку он является основной валютой расчетов – тоже могут быть проблемы с финансовой системой. Финансово-экономические кризисы, все-таки, возникают с определенной периодичностью. В 1998 году, 2008 году, а сейчас 2019-й. Не то что пора бы, но никто не удивится, если возникнет очередной кризис. Предпосылки для этого есть», - добавил профессор.

Ранее руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире НСН отметил, что противостояние США и Китая, напротив, открывает для России окно возможностей для проникновения на китайский рынок.

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ФОТО: официальный сайт "Роснефти" www.rosneft.ru
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