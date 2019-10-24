Экономист оценил мрачный прогноз Сечина: По большей части прав

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума в Вероне предупредил об угрозе глобальной мировой рецессии. Он заявил, что этому способствуют три шоковых фактора: экономическое и технологическое столкновение США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также американские санкции против крупнейших добытчиков нефти.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил НСН, что прогноз Сечина недалек от истины.

«В этом плане Сечин не одинок, хотя в его перечне факторов немножко вылезает его специализация. Он, все-таки, бизнес ведет в нефтяной отрасли. Действительно, ситуация, которую он описывает, близка к ситуации идеального шторма, когда совпадают несколько неблагоприятных факторов. Многие эксперты прогнозируют кризис. Причины, которые он назвал, в принципе, достаточно весомые, за исключением той, что связана с нефтью», - сказал он.