Финансист рассказал, как сделка по «Яндексу» повлияла на курс рубля
На ослаблении курса рубля в понедельник, 5 февраля, сказался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Также влияние оказала и сделка по «Яндексу», сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Влияние сделки по "Яндексу" на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — заявил он в интервью «Газете.Ru».
Бабин также пояснил, что дисбаланс с валютой вызван недостаточным поступлением доллара и евро в Россию. На данный момент на объем экспортной выручки влияют санкционные ограничения.
Ранее курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru