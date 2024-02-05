Финансист рассказал, как сделка по «Яндексу» повлияла на курс рубля

На ослаблении курса рубля в понедельник, 5 февраля, сказался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Также влияние оказала и сделка по «Яндексу», сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Экономист спрогнозировал сохранение курса рубля на уровне 90 за доллар

«Влияние сделки по "Яндексу" на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Бабин также пояснил, что дисбаланс с валютой вызван недостаточным поступлением доллара и евро в Россию. На данный момент на объем экспортной выручки влияют санкционные ограничения.

Ранее курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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