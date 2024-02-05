Финансист рассказал, как сделка по «Яндексу» повлияла на курс рубля

«Влияние сделки по "Яндексу" на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Бабин также пояснил, что дисбаланс с валютой вызван недостаточным поступлением доллара и евро в Россию. На данный момент на объем экспортной выручки влияют санкционные ограничения.

Ранее курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля, передает «Радиоточка НСН».

