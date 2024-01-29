Экономист спрогнозировал сохранение курса рубля на уровне 90 за доллар

Эксперт полагает, что продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами позволит поддержать курс рубля на текущем уровне. При этом он не исключил краткосрочных колебаний.

К негативным факторам для рубля экономист отнес высокий уровень инфляции и рост спроса на валюту у импортеров.

Сбалансировать спрос и предложение позволяет рост ставок, сказал Федоров в беседе с «Газетой.Ru».

По информации Bloomberg, правительство России обсуждает бессрочное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Ранее такую меру поддержал помощник президента РФ Максим Орешкин, напоминает «Радиоточка НСН».

