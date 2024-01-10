«Нефть, импорт и расходы»: Финансист Бабин назвал риски для курса рубля
Снижение цен на нефть в мире, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в России являются основными рисками для курса рубля, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По его словам, цены на нефть и другие сырьевые товары российского экспорта сегодня недалеки от минимальных за несколько лет значений. При этом недостаточный объем экспортной выручки ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок.
«Вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению», — пояснил финансист.
Бабин также уточнил, что потенциал такого движения пока ограничивается жесткой политикой Центробанка по ключевой ставке и высокими требованиями по возврату и продаже валютной выручки.
Ранее курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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