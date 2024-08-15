Финансист Арехина: Завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку

Льготная ипотека является лишь одной из госпрограмм, которые направлены на поддержку покупки жилья. Об этом «ФедералПресс» рассказала финансист Ирина Арехина.

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По её словам, завершение льготной ипотеки, на которую в 2023 году пришлось порядка 25 % всех ипотечных кредитов, стало серьёзным ударом по рынку, в том числе с учётом корректировки и доступности ряда других программ поддержки.

Также она отметила, что спрос на новостройки в разных сегментах и в разных российских регионах снизился на 35–45% за один месяц.

«Изменились условия IT-ипотеки... Центробанк повысил ключевую ставку до 18%... Это, конечно же, отразилось и на ставках по кредитным продуктам. В результате мы видим резкое проседание спроса на рынке недвижимости», - заключила Арехина.

Ранее юрист в сфере недвижимости Никита Ешков заявил «Радиоточке НСН», что количество сделок по ипотеке после 1 июля снизилось в два раза, это связано с резким ростом выдачи накануне отмены льготной безадресной ипотеки.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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