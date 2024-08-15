Финансист Арехина: Завершение льготной ипотеки стало серьезным ударом по рынку
Льготная ипотека является лишь одной из госпрограмм, которые направлены на поддержку покупки жилья. Об этом «ФедералПресс» рассказала финансист Ирина Арехина.
По её словам, завершение льготной ипотеки, на которую в 2023 году пришлось порядка 25 % всех ипотечных кредитов, стало серьёзным ударом по рынку, в том числе с учётом корректировки и доступности ряда других программ поддержки.
Также она отметила, что спрос на новостройки в разных сегментах и в разных российских регионах снизился на 35–45% за один месяц.
«Изменились условия IT-ипотеки... Центробанк повысил ключевую ставку до 18%... Это, конечно же, отразилось и на ставках по кредитным продуктам. В результате мы видим резкое проседание спроса на рынке недвижимости», - заключила Арехина.
Ранее юрист в сфере недвижимости Никита Ешков заявил «Радиоточке НСН», что количество сделок по ипотеке после 1 июля снизилось в два раза, это связано с резким ростом выдачи накануне отмены льготной безадресной ипотеки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru