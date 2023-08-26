Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023-2024 годах

«При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд (после прошлогоднего рекорда), перед Россией открываются довольно светлые перспективы», — указывает французское издание.

По данным Le Figaro, в 2023-2024 годах РФ продолжит доминировать на зерновом рынке. Издание привело заявление главного аналитика сельхозрынков компании Agritel, по мнению которого доминирование России необходимо на фоне глобальной неустойчивости спроса и предложения.

Российский экспорт пшеницы составляет 23% мировой торговли. По данным министерства сельского хозяйства США, мировые поставки зерна сократятся на 3 млн тонн, объемы запасов снизятся, и это укрепит позиции РФ как ведущего экспортера.

