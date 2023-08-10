Минсельхоз: Россия безвозмездно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести африканским странам до 50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах ... от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — цитирует министра ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что этот вопрос прорабатывается.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы страна безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru