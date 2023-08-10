Минсельхоз: Россия безвозмездно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах ... от 25 тыс. до 50 тыс. тонн», — цитирует министра ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что этот вопрос прорабатывается.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы страна безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

