Федеральный бюджет собрал с бизнеса 20 млрд рублей «безвозмездных поступлений»
Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» в декабре 2022 года пополнилась сборами в размере 3 млрд рублей, с начала текущего года по 19 апреля — еще 17 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Издание отмечает, что в 2021 году в бюджете не было строки о подобных поступлениях. В 2015–2020 годах сборы составляли не более 3 млн рублей в год.
С декабря прошлого года власти собирают в бюджет «добровольные» взносы, направляемые со сделок по продаже бизнесов в РФ компаниями из недружественных стран. Все подобные сделки должны быть одобрены подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Одно из условий для получения разрешения на продажу активов — добровольный взнос в размере не менее 10% от суммы сделки. Кроме того, требуется, чтобы актив был продан с дисконтом менее 50% от определенной с помощью независимой оценки стоимости.
В марте текущего года условия о продаже бизнесов были скорректированы: при сделке необходимо заплатить не менее 5% от независимо оцененной рыночной стоимости, если дисконт составляет менее 90%, не менее 10% рыночной стоимости, если дисконт выше 90%.
Президент Владимир Путин поручил направлять уплаченные взносы за продажу бизнесов в РФ «недружественными» зарубежными организациями на развитие отечественной туристической инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru