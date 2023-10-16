ФАС заставила производителей снизить оптовые цены на курятину
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение оптовых цен на куриное мясо у производителей. ФАС выпустила рекомендацию для торговых сетей о соответствующем уменьшении цен в магазинах.
Об этом в ведомстве сообщили «Известиям». Ранее ФАС заподозрила трёх ведущих отечественных производителей курятины, которые занимают коллективное доминирующее положение, в необоснованном повышении цен. Служба направила им предписание провести анализ в этом плане.
В итоге производители уже объявили об уменьшении отпускных цен на тушку бройлера. Антимонопольщики подчеркнули необходимость ответственного поведения участников всей цепочки товарного производства в плане формирования цен на продовольствие во избежание их неоправданного завышения.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мясо в России не будет сильно дорожать до Нового года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru