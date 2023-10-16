ФАС заставила производителей снизить оптовые цены на курятину

В итоге производители уже объявили об уменьшении отпускных цен на тушку бройлера. Антимонопольщики подчеркнули необходимость ответственного поведения участников всей цепочки товарного производства в плане формирования цен на продовольствие во избежание их неоправданного завышения.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мясо в России не будет сильно дорожать до Нового года.

