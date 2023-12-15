ФАС возбудила дела против производителей яиц Крыма и Кировской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против четырех производителей куриных яиц в Крыму и в Кировской области из-за повышения цен, сообщили в ведомстве.
В ходе проверки рынка специалисты ведомства выявили, что крымские компании «Партизан» и «Октябрьское» с начала сентября этого года допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории продукции.
Аналогичные нарушения обнаружили со стороны кировских производителей «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика»: их продукция с июня по октябрь 2023 года подорожала на 60%. Синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, уточнили в ФАС.
Ранее в Минсельхозе сообщали, что работают над стабилизацией цен на куриные яйца. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства, сообщает «Радиоточка НСН».
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