ФАС возбудила дела против производителей яиц Крыма и Кировской области

В ходе проверки рынка специалисты ведомства выявили, что крымские компании «Партизан» и «Октябрьское» с начала сентября этого года допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории продукции.

Аналогичные нарушения обнаружили со стороны кировских производителей «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика»: их продукция с июня по октябрь 2023 года подорожала на 60%. Синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, уточнили в ФАС.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что работают над стабилизацией цен на куриные яйца. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства, сообщает «Радиоточка НСН».

