ФАС: Цены на топливо в России могут упасть

Падение оптовых цен на топливо может привести к снижению розничных цен. О возможности удешевления стоимости горючего на российских АЗС сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, оптовые цены на топливо снижаются, а логистика поставок за последнее время не изменилась.

Выступая в Госдуме, глава ФАС также отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. Как передает РИА Новости, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса на 7 марта, запасы бензина в стране достигают почти двух миллионов тонн, а дизельного топлива превышают 3,3 миллиона.