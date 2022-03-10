ФАС: Цены на топливо в России могут упасть
Падение оптовых цен на топливо может привести к снижению розничных цен. О возможности удешевления стоимости горючего на российских АЗС сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, оптовые цены на топливо снижаются, а логистика поставок за последнее время не изменилась.
Выступая в Госдуме, глава ФАС также отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. Как передает РИА Новости, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса на 7 марта, запасы бензина в стране достигают почти двух миллионов тонн, а дизельного топлива превышают 3,3 миллиона.
В конце февраля эксперты зафиксировали резкое снижение биржевых цен на топливо в России. В итоге, в первую неделю марта цена самого популярного в стране Аи-92 снизилась на 11,6%, а Аи-95 подешевел на 9,6%. Солярка потеряла в цене около 12%.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что обоюдные ограничения на экспорт энергоносителей больно ударят по глобальному рынку. Вместе с тем, по словам эксперта, ограничения на экспорт нефти пережить будет проще.
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