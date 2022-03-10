ФАС сообщила о проверках из-за повышения цен на технику

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность цен на товары сети «Технопарк-Центр» по обращениям граждан, сообщили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что ФАС запросила у торговой сети письменные пояснения о причинах повышения цен с февраля.

Сообщается, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Искусственное повышение цен на ряд товаров в России недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом председатель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале. «По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил спикер Думы.



