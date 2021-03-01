ФАС проверяет производителей куриного мяса и яиц

В Минсельхозе ранее сообщили об отсутствии предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в этом году.

Между тем, в Ассоциации компаний розничной торговли в феврале сообщали, что ретейлеры готовятся повысить цены на эти продукты, пишут «Известия».

В Минэкономразвития сегодня сообщили, что российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты.



