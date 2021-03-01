ФАС проверяет производителей куриного мяса и яиц
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что проверка проводится по поручению первого вице-премьера России Андрея Белоусова на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, передает RT.
В Минсельхозе ранее сообщили об отсутствии предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в этом году.
Между тем, в Ассоциации компаний розничной торговли в феврале сообщали, что ретейлеры готовятся повысить цены на эти продукты, пишут «Известия».
В Минэкономразвития сегодня сообщили, что российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты.
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