В России подорожают продукты питания

Наиболее значительный рост цен ожидается в разделах хлебобулочных и кондитерских изделий, а также молочной и кисломолочной продукции.

Производители заявляют, что на удорожание продуктов питания повлияли: удорожание сырья, транспортных расходов и рабочей силы.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

