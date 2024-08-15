В России подорожают продукты питания
15 августа 202413:51
Многие производители продуктов питания в России известили торговые сети о повышении закупочных цен на 5-40%, сообщает агентство «Прайм».
Наиболее значительный рост цен ожидается в разделах хлебобулочных и кондитерских изделий, а также молочной и кисломолочной продукции.
Производители заявляют, что на удорожание продуктов питания повлияли: удорожание сырья, транспортных расходов и рабочей силы.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru