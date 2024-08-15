В России подорожают продукты питания

Многие производители продуктов питания в России известили торговые сети о повышении закупочных цен на 5-40%, сообщает агентство «Прайм».

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Наиболее значительный рост цен ожидается в разделах хлебобулочных и кондитерских изделий, а также молочной и кисломолочной продукции.

Производители заявляют, что на удорожание продуктов питания повлияли: удорожание сырья, транспортных расходов и рабочей силы.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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