ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы рыбодобывающим организациям и поставщикам, чтобы те предоставили информацию об объемах вылова, переработке, транспортировке и структуре себестоимости рыбной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полтора бутерброда»: Добыча красной икры в России сократилась в три раза в 2024 году

Служба изучит ситуацию с самыми популярными видами рыбы, включая минтай, сельдь, треску и горбушу. От торговых сетей ФАС получила данные о ежемесячной динамике цен на отдельные виды рыбы.

Ранее на этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что цены на рыбу растут, а продукция в магазинах не радует разнообразием, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ФАСЦеныЦены На ПродуктыРыбалкаРыба

Горячие новости

Все новости

партнеры