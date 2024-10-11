ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы рыбодобывающим организациям и поставщикам, чтобы те предоставили информацию об объемах вылова, переработке, транспортировке и структуре себестоимости рыбной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Служба изучит ситуацию с самыми популярными видами рыбы, включая минтай, сельдь, треску и горбушу. От торговых сетей ФАС получила данные о ежемесячной динамике цен на отдельные виды рыбы.
Ранее на этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что цены на рыбу растут, а продукция в магазинах не радует разнообразием, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru