Матвиенко заявила, что рыба не всегда доступна россиянам из-за высоких цен

Объём добычи водных ресурсов по итогам 2023 года стал одним из лучших и составил 5,3 млн тонн. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

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Она отметила, что несмотря на это рыбного разнообразия на прилавках не наблюдается, а достаточно высокие цены делают рыбу недоступной для россиян.

«Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1%», - уточнила Матвиенко.

Спикер добавила, что ситуацию с ценами необходимо проанализировать вместе с ФАС.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал «Радиоточке НСН», что цены на рыбу будут расти не из-за дефицита, а из-за миллиардных долгов рыбаков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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