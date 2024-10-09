Матвиенко заявила, что рыба не всегда доступна россиянам из-за высоких цен

Она отметила, что несмотря на это рыбного разнообразия на прилавках не наблюдается, а достаточно высокие цены делают рыбу недоступной для россиян.

«Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1%», - уточнила Матвиенко.

Спикер добавила, что ситуацию с ценами необходимо проанализировать вместе с ФАС.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал «Радиоточке НСН», что цены на рыбу будут расти не из-за дефицита, а из-за миллиардных долгов рыбаков.

