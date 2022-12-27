ФАС призвала Мегафон снизить тарифы

Также ведомство сообщило, что определит размер штрафа после проведения административного расследования.

Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил ранее в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, повышение тарифов будет не более чем на 12-15% за год.



