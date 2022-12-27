ФАС призвала Мегафон снизить тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за майского повышения тарифов на 12%. ФАС предписала оператору снизить тарифы до экономически обоснованных.
Также ведомство сообщило, что определит размер штрафа после проведения административного расследования.
Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил ранее в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, повышение тарифов будет не более чем на 12-15% за год.
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