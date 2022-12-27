ФАС призвала Мегафон снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за майского повышения тарифов на 12%. ФАС предписала оператору снизить тарифы до экономически обоснованных.

Жизнь без Spotify и Apple TV: Россияне впервые в истории обвалили мобильный интернет-трафик

Также ведомство сообщило, что определит размер штрафа после проведения административного расследования.

Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил ранее в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, повышение тарифов будет не более чем на 12-15% за год.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТарифыФАСМегафон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры