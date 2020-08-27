Сотовые операторы начали ужесточать условия безлимитных тарифов

Российские сотовые операторы начали менять условия безлимитных тарифов. Тенденция наблюдается на фоне падения доходов компаний при росте потребления услуг во время пандемии COVID-19, пишут «Известия».

Как отмечается в публикации, МТС с 27 августа предлагает пользователям безлимитного архивного плана «Тарифище» доплатить 50-75 рублей. Если они не станут доплачивать, их интернет-трафик будет ограничен 30 ГБ. Оператор Tele2 между тем закрыл для подключения опцию «Много интернета», которая предоставляла возможность пользоваться безлимитным интернетом за 200 рублей в месяц. Пользоваться ею смогут только те абоненты, у которых она уже подключена.

В МТС отмечают, что большинство абонентов «недобирают» трафик, за который платят, по факту используя меньше. В Tele2 говорят, что при распространении безлимитных опций трафик растёт быстрее выручки, что приводят к высоким нагрузкам на сеть. В «Вымпелкоме» утверждают, что безлимиты оказывают негативное влияние на рынок и выступают за пакетные тарифы, сформированные в зависимости от объёма потребления.

