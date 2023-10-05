ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС

Служба призвала снизить цены на топливо с учетом снижения биржевой стоимости нефтепродуктов, пишет RT. Компании должны отчитаться перед ФАС о реализации этой меры.

«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указали в службе.

Как напомнили в ведомстве, в пяти регионах РФ уже возбудили 6 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на топливо на АЗС страны должны вырасти на уровне не выше инфляции в течение года, напоминает «Свободная пресса».

