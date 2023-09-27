ФАС потребовала от нефтебаз и трейдеров раскрыть информацию о торговле бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию о торговле бензином, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что нужно представить отчет с разбивкой по типу топлива, которые были проданы на внутренний рынок или отправлены на другие рынки.

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21 сентября российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что стране не грозит дефицит топлива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, правительство РФ балансирует цены на оптовом рынке топлива.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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