ФАС потребовала от нефтебаз и трейдеров раскрыть информацию о торговле бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию о торговле бензином, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что нужно представить отчет с разбивкой по типу топлива, которые были проданы на внутренний рынок или отправлены на другие рынки.