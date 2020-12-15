ФАС пообещала контролировать цены на продукты вместе с прокуратурой
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении следить за ценами на продукты вместе с прокуратурой, а в случае выявления нарушений будут проведены внеплановые проверки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.
Также в ФАС заявили, что это долгосрочные меры. За неисполнение решений по уменьшению стоимости для покупателей ряда "социально значимых" поставщикам грозит судебное преследование.
9 декабря глава РФ Владимир Путин заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Он Президент отметил, что поставщики могут "подгонять" цены на российском рынке под общемировые показатели, а также увеличивать цену, чтобы использовать "экспортные возможности".
Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабмин "упустил ситуацию" и не принял превентивных мер, которые позволили бы избежать роста напряжения. Ранее НСН писала о том, что министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил о соглашениях, которые до 20 декабря должны заключить с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен.
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