IKEA решила уйти из России

3 марта Группа компаний Интер ИКЕА объявила о приостановке бизнес-процессов ИКЕА в России и Белоруссии. Группа компаний сообщила, что будет выполнять финансовые обязательства и сохранит основные льготы для всех сотрудников на шесть месяцев (до 31 августа 2022 года).

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», - сообщила пресс-служба.

Торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки Бизнес Парк» также продолжит работу.

Сейчас в России 17 магазинов и 14 торговых центров IKEA.



