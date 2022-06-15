IKEA решила уйти из России
IKEA официально объявила о решении уйти с российского рынка. Пресс-служба компании Интер ИКЕА в России сообщила об уменьшении штата сотрудников на собственных производствах и начале процесса поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе, поэтому многих сотрудников ждет сокращение. Сколько именно работников будет уволено, не уточняется.
3 марта Группа компаний Интер ИКЕА объявила о приостановке бизнес-процессов ИКЕА в России и Белоруссии. Группа компаний сообщила, что будет выполнять финансовые обязательства и сохранит основные льготы для всех сотрудников на шесть месяцев (до 31 августа 2022 года).
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», - сообщила пресс-служба.
Торговые центры МЕГА продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки Бизнес Парк» также продолжит работу.
Сейчас в России 17 магазинов и 14 торговых центров IKEA.
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