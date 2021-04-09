ФАС объяснила рост цен на топливо

Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.



Стоимость бензина на заправках в стране выросла на 3,2%, а это уже больше, чем за весь предыдущий год, следует из данных Росстата. Рост цен на бензин обгоняет даже потребительскую инфляцию. При этом регуляторы настаивают, что смогут удержать рост цен на топливо.