ФАС объяснила рост цен на топливо
Рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
Стоимость бензина на заправках в стране выросла на 3,2%, а это уже больше, чем за весь предыдущий год, следует из данных Росстата. Рост цен на бензин обгоняет даже потребительскую инфляцию. При этом регуляторы настаивают, что смогут удержать рост цен на топливо.
Такое изменение цен связано с ростом экспортных цен, повышением спроса на нефтепродукты внутри страны и на основных рынках потребления, низкими температурами, а также с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поясняет ФАС.
Ранее территориальное управление ФАС по Московской области разослало владельцам АЗС письма с просьбой обосновать рост стоимости бензина и дизельного топлива с начала 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса
- Политолог Марков описал возможный сценарий войны между Россией и НАТО
- На испанских пляжах разрешили загорать без маски
- Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях у операторов связи из-за его оборудования
- Марков рассказал, чем хочет помериться Блинкен с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru