Бензин на АЗС с начала года подорожал сильнее, чем за весь 2020 год

Стоимость бензина на заправках в стране выросла на 3,2%, а это уже больше, чем за весь предыдущий год, следует из данных Росстата. Рост цен на бензин обгоняет даже потребительскую инфляцию. При этом регуляторы настаивают, что смогут удержать рост цен на топливо.

ФАС объяснила подорожание бензина сильными холодами

Так, в начале марта ФАС и Минэнерго разработали ряд мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на рынке, выпустив приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива на бирже. А в адрес нефтегазовых компаний были направлены соответствующие рекомендации о повышении объемов производства и реализации нефтепродуктов именно на российском рынке.

Эксперты называют такое положение дел неизбежным, так как многие АЗС до этого работали в убыток.

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