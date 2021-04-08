Бензин на АЗС с начала года подорожал сильнее, чем за весь 2020 год

Так, в начале марта ФАС и Минэнерго разработали ряд мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на рынке, выпустив приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива на бирже. А в адрес нефтегазовых компаний были направлены соответствующие рекомендации о повышении объемов производства и реализации нефтепродуктов именно на российском рынке.

Эксперты называют такое положение дел неизбежным, так как многие АЗС до этого работали в убыток.

