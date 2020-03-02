ФАС обвинили в уничтожении высоких технологий в России
Представители крупных российскийх IT-компаний обратились с просьбой к Минкомсвязи не поддерживать инициативу Федеральное антимонопольной службы о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, к которым относится, в том числе, программное обеспечение. По словам представителей компаний, подобное регулирование может привести к краху отрасли в России, пишет РБК.
Совместное письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт».
Недовольство разработчиков вызвали поправки в закон «О защите конкуренции», подготовленные ФАС. В частности, ведомство предлагает лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, тем самым расширяя ведомственные полномочия.
В свою очередь российские разработчики полагают, что подобное нововведение станет ударом для отрасли, так как сегодня они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Однако, в случае, если законопроект ФАС все-таки будет принят, подобные действия окажутся вне закона вне зависимости, нанесли ли они ущерб или нет.
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