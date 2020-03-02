ФАС обвинили в уничтожении высоких технологий в России

Совместное письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт».

Недовольство разработчиков вызвали поправки в закон «О защите конкуренции», подготовленные ФАС. В частности, ведомство предлагает лишить разработчиков ПО так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, тем самым расширяя ведомственные полномочия.

В свою очередь российские разработчики полагают, что подобное нововведение станет ударом для отрасли, так как сегодня они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Однако, в случае, если законопроект ФАС все-таки будет принят, подобные действия окажутся вне закона вне зависимости, нанесли ли они ущерб или нет.

