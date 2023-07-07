ФАС обеспечила поступление в бюджет 7,51 млрд рублей в 2022 году

«Кассовое исполнение федерального бюджета за 2022 год по ФАС России по доходам - 7 505 404,0 тыс. рублей», — отмечается в опубликованном документе.

Сумма составила 251,3% от первоначального прогноза — 2 986 605,7 тысячи рублей.

Как отметили в СП, наибольшая сумма поступлений была получена от штрафов за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (2,84 млрд рублей). В этой части наблюдался наиболее существенный прирост в 648,6% от прогноза. Кроме того, 1,63 млрд рублей — 213,1% от планировавшихся — получили от штрафов за заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, а также координацию экономической деятельности.

По итогам прошлого года дебиторская задолженность ФАС по доходам выросла на 23,96 млрд рублей, до 36,54 млрд. руб. Кассовое исполнение расходов оценивается в 6,76 млрд рублей (99,1% от пределов бюджетных обязательств).

«Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", соисполнителем которой является ФАС, исполнены в сумме 4,97 миллиарда рублей (почти 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств по Госпрограмме за 2022 год)», — подчеркнули в СП.

Ранее Счетная палата в отчете о выполнении федерального бюджета сообщила, что в 2022 году в РФ было получено 17,3 млрд рублей из неустановленных источников, напоминает «Свободная пресса».

