СМИ: В бюджете России обнаружили 17 млрд рублей невыясненных доходов
Невыясненные платежи на сумму 17,3 млрд рублей поступили в российскую казну в прошлом году. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные доклада Счетной палаты об исполнении бюджета в Минфине РФ.
Отмечается, что в 2022 году в бюджет поступило 245 видов не учтенных в прогнозе доходов, помимо полученных за рубежом. Кроме того, среди неучтенных поступлений значатся платежи по НДФЛ с суммы более 5 млн рублей, которые принесли в казну 10 млрд рублей. Также бюджет пополнили 4,9 млрд доходов от акциза на жидкую сталь и 3,7 млрд возвратов остатков трансфертов за прошлые годы из внебюджетных фондов.
По данным Счетной палаты, в 2022 году объем доходов по Минфину РФ составил 99,3 млрд рублей, или 23,4% от плана, отмечает телеканал «360». Такая ситуация связана со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния (ФНБ), а также с отсутствием дивидендов по акциям банков России.
Ведомство подсчитало, что расходы в 2022 году были исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн рублей). Остаток в размере 271,5 млрд рублей связывают с неиспользованием зарезервированных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru