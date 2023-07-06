СМИ: В бюджете России обнаружили 17 млрд рублей невыясненных доходов

Отмечается, что в 2022 году в бюджет поступило 245 видов не учтенных в прогнозе доходов, помимо полученных за рубежом. Кроме того, среди неучтенных поступлений значатся платежи по НДФЛ с суммы более 5 млн рублей, которые принесли в казну 10 млрд рублей. Также бюджет пополнили 4,9 млрд доходов от акциза на жидкую сталь и 3,7 млрд возвратов остатков трансфертов за прошлые годы из внебюджетных фондов.

По данным Счетной палаты, в 2022 году объем доходов по Минфину РФ составил 99,3 млрд рублей, или 23,4% от плана, отмечает телеканал «360». Такая ситуация связана со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния (ФНБ), а также с отсутствием дивидендов по акциям банков России.

Ведомство подсчитало, что расходы в 2022 году были исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн рублей). Остаток в размере 271,5 млрд рублей связывают с неиспользованием зарезервированных средств.

