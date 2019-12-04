ФАС начала проверку в отношении компании группы Mercury
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку компании группы Mercury - М Фэшн, которая подозревается в участии в антиконкурентном соглашении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки послужило препятствование сотрудниками М Фешн проведению внеплановой проверки ведомства. В частности, закрывался доступ в кабинеты.
Представителями ФАС были оформлены соответствующие документы. В ведомстве также напомнили, что усиливающие ответственность за картель поправки в законе предусматривают, в частности, введение специального оборотного штрафа за воспрепятствование проверкам.
Компания Mercury принадлежат бутики по продаже модных дорогих марок. В том числе, в состав холдинга входит ЦУМ, ДЛТ, "Барвиха Luxury Village" и другие.
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