ФАС начала проверку в отношении компании группы Mercury

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку компании группы Mercury - М Фэшн, которая подозревается в участии в антиконкурентном соглашении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки послужило препятствование сотрудниками М Фешн проведению внеплановой проверки ведомства. В частности, закрывался доступ в кабинеты.